Общество
ИзвестияСША исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.
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Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Политика
США ввели санкции против Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Игры
При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию
На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
Происшествия
Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей
Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Общество
Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах
В Министерстве транспорта РФ сочли нецелесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета, которую предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани
Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Происшествия
Сенатор вышел за границы «приемлемой критики»
В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Технологии
В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов
Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Экономика
Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Общество
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.