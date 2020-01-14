Общество

ИзвестияИзвестияСША исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.
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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

ТАСС17:39

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

RT на русском17:30

Китай перестал считаться валютным манипулятором в США

REGNUM18:30

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Коммерсантъ18:41

США исключили КНР из списка валютных манипуляторов

ПРАЙМ17:42

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Интерфакс18:01

США престали считать Китай валютным манипулятором

РБК17:45
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Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
REGNUM 20:55
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 11 января в 15:16
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Известия 19:01
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

РИА Новости 02:57
Политика

США ввели санкции против Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 11:21
Игры

При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию

На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
Актуальные Новости 00:14
Происшествия

Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей

Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Коммерсантъ 04:58
Политика

СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
РИА Новости 18:42
Футбол

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

Чемпионат 10:29
Общество

Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах

В Министерстве транспорта РФ сочли нецелесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета, которую предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).
РЕН ТВ 17:43
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Политика

Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани

Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
NewInform 11:18
Происшествия

Сенатор вышел за границы «приемлемой критики»

В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
Коммерсантъ 17:04
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске.
Российская газета 07:26
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
RT на русском 06:57
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт 15:15
Технологии

В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов

Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Naked Science 03:47
Экономика

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:46
Общество

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Известия 19:23
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Пятый канал 07:14
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 19:38
Космос

Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
РИА Новости 15:00
Общество

Чай влияет на продолжительность жизни

Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Expert.ru 01:07
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