Общество

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Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.
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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Коммерсантъ18:41

Китай перестал считаться валютным манипулятором в США

REGNUM18:30

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

RT на русском17:30

США исключили КНР из списка валютных манипуляторов

ПРАЙМ17:42

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

ТАСС17:39

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Интерфакс18:01

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Газета.Ru17:24
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Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

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С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Онлайн 812 17:41
Происшествия

Десять человек пропали в Китае при обвале дороги

В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
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Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске.
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Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети

В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Газета.Ru 18:39
Происшествия

Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские

Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские В раскрытии резонансного убийства мамы и 12-летней дочери областное МВД рассчитывает на информацию от граждан.
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Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
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Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
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Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

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СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
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Monster Hunter World вернулся в список лидеров игрового сервиса Steam

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Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Два американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
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Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

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Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
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С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

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Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы

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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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