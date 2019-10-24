Армия и оружие
Наша версияСША используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии
Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
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США посредством радикально настроенных курдов через оккупацию нефтяных полей страны пытаются «обескровить» Сирию, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.Экономика сегодня10:20
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США и курды-оккупанты за счет нефти «отбивают» затраты на вооруженный конфликт в Сирии
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Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
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Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
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Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
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Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
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СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
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