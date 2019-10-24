Политика

Наша версияНаша версияСША используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии

Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
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с чего всё началось

Нефть Сирии должна принадлежать ее народу, а не США и курдам-оккупантам

США посредством радикально настроенных курдов через оккупацию нефтяных полей страны пытаются «обескровить» Сирию, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
Экономика сегодня10:20

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США используют курдов-оккупантов нефтяных полей, чтобы обескровить Сирию — эксперт

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Как США планируют сохранить контроль над нефтяными месторождениями Сирии

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Пребывание США на захваченных курдами-оккупантами нефтяных полях Сирии является незаконным

Народные новости12:12

Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно

Комсомольская правда16:13

США и курды-оккупанты за счет нефти «отбивают» затраты на вооруженный конфликт в Сирии

Экономика сегодня14:11

США плюют на мировое сообщество, продолжая красть нефть Сирии с курдами-оккупантами

iReactor12:43

Захватом нефтяных полей курды-оккупанты и США пытаются обескровить Сирию — эксперт

NewInform11:04
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Музыка

Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody

Газета.Ru 10:06
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
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Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Газета.Ru вчера в 07:57
Единоборства

Макгрегор подарил Путину бутылку виски

Телеканал 360° 05:47
Авто

Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Единоборства

Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Макгрегор

Источник «Чемпионата» сообщил, что у гостиницы, в которой остановился Конор Макгрегор в Москве, собралась группа дагестанцев.
Чемпионат 16:55
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала неудачную пластическую операцию, подозревают СМИ

СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Политика

Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш считает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела о катастрофе МН17 в Донбассе, и берет назад предложение по передаче доказательств.
Взгляд.ру 06:07
Политика

Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия 15:54
Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России

Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Экономика

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Энергетика

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Rambler News Service 05:50
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Здоровье

Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 17:13
Политика

Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба.
Soccer.ru 06:16
Футбол

Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат вчера в 18:00
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 15:09
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Политика

Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд

Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Здоровье

Малышева озвучила лекарства, которые можно принимать просроченными

Елена Малышева в очередном выпуске рассказала, что имеются некоторые лекарственные препараты, которые можно принимать даже просроченными.
Ugpressa.ru 03:16
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