Политика
Наша версияСША используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии
Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
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США посредством радикально настроенных курдов через оккупацию нефтяных полей страны пытаются «обескровить» Сирию, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.Экономика сегодня10:20
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США и курды-оккупанты за счет нефти «отбивают» затраты на вооруженный конфликт в Сирии
Экономика сегодня14:11
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
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