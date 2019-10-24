США посредством радикально настроенных курдов через оккупацию нефтяных полей страны пытаются «обескровить» Сирию, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

с чего всё началось

Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

США используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии

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