Армия и оружие
Наша версияСША используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии
Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
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Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости 21:47
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru 11:14
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика вчера в 18:37
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Политика
Желание конгрессменов США признать «Азов» террористами оценил посол РФ
Законодатели вопрошают, почему неонацисты из батальона "Азов" (запрещен в РФ) не включены в список террористических организаций Госдепа.
РЕН ТВ вчера в 23:02
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ 08:54
Армия и оружие
Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 19:10
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Армия и оружие
США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год
Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
Известия 20:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Шоу-бизнес
Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Космос
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Комсомольская правда 06:27
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Футбол
ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы
24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась. В том числе, с участием российской команды.
Телеканал Санкт-Петербург 15:51
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»
Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.
Car.ru 06:50
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру 02:32