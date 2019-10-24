Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

США используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Происшествия В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.

Экономика Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.

Здоровье В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Космос Найдена одна из первых галактик Вселенной Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Авто Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.

Политика Желание конгрессменов США признать «Азов» террористами оценил посол РФ Законодатели вопрошают, почему неонацисты из батальона "Азов" (запрещен в РФ) не включены в список террористических организаций Госдепа.

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Армия и оружие Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.

Армия и оружие США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

Шоу-бизнес Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.

Космос Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Футбол ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась. В том числе, с участием российской команды.

Армия и оружие В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.

Армия и оружие Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо.

Авто Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.