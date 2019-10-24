Армия и оружие

Наша версияНаша версияСША используют курдов-террористов для оккупации нефтяных полей в Сирии

Находящиеся на территории Сирии американские военные используют курдских боевиков для оккупации нефтяных полей. Таким образом они хотят «обескровить» Сирию, уверен президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.
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США используют курдов-оккупантов нефтяных полей, чтобы обескровить Сирию — эксперт

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Захватом нефтяных полей курды-оккупанты и США пытаются обескровить Сирию — эксперт

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

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Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
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Желание конгрессменов США признать «Азов» террористами оценил посол РФ

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
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Армия и оружие

Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
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Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

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США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год

Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
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Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
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Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
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Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

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24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась. В том числе, с участием российской команды.
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Армия и оружие

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
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Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

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