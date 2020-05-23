Армия и оружие
РИА НовостиСША испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
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Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда 09:22
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK 09:23
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Российская газета 04:05
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Вести.Ru 14:33
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 21 мая в 17:54
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Шоу-бизнес
Звезда Netflix скончалась в 22 года
РЕН ТВ 13:22
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
Здоровье
Весь медицинский транспорт должен быть задействован в обслуживании вызовов – Вячеслав Битаров
Автотранспортные средства, которыми располагают лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, должны быть полностью задействованы в обслуживании вызовов и обращений граждан за медицинской помощью.
15-й Регион (Северная Осетия) 13:55
Общество
В Астраханской области могут вернуть пропускную систему
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система.
Волга 08:34
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Политика
Володин: «Областная дума занимает первые места по скандалам»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал работу саратовского законодательного органа.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:40
Футбол
Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16