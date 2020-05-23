Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША испытали лазерное оружие против беспилотников

Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
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ВМС США испытали лазер для уничтожения беспилотников

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Видео: уничтожение беспилотника лазерным оружием с десантного корабля USS Portland

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США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник

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В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

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По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
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Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

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США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система.
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Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние

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Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

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