Армия и оружие

РБКРБКСША испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
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Марк Эспер
Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации.
— Марк Эспер, американский политикСвободная Пресса вчера в 22:32
с чего всё началось
Как отметил глава Пентагона Марк Эспер в своем аккаунте в Twitter
, пуск ракеты, который провели ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO), прошел успешно.
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