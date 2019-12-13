Армия и оружие
РБКСША испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
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Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации.
— Марк Эспер, американский политикСвободная Пресса вчера в 22:32
с чего всё началось
Как отметил глава Пентагона Марк Эспер в своем аккаунте в Twitter, пуск ракеты, который провели ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO), прошел успешно.Sputnik Латвия05:23
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Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
Эхо Москвывчера в 21:10
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