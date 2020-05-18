Экономика

Lenta.ruLenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
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США испытывают беспрецедентные проблемы с госдолгом

Актуальные Новости11:38

Долларов стало больше, но они не для всех

Profinance.ru10:04

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Lenta.ru06:23

В марте инвесторы избавились от гособлигаций США на 256 млрд долларов

ИА Красная Весна08:58

У США появились проблемы с госдолгом

Ruposters.ru07:43

Минфин США: иностранцы продали американские гособлигации на рекордную сумму

Недвижимость.RU07:40

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

ToDay News Ufa09:42
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Общество

В Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты

В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты.
Piter.tv 11:40
Происшествия

Россиянин выпал из окна больницы для зараженных коронавирусом и умер

Lenta.ru 12:00
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Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

РБК 07:47
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Культура

Key Buyers Event: Digital edition объявил программу

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
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Общество

Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Lenta.ru 10:40
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 08:00
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации - от высоких технологий.
Российская газета вчера в 07:57
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Финансы

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv 03:49
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Наука

Создан способный изменять свойства различных поверхностей материал

Сегодня в мире растет потребность в модификации поверхности различных материалов для их защиты и придания новых эксплуатационных характеристик, не влияя при этом на их основные свойства.
Индикатор 08:30
Общество

Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе

Чжун Наньшань прибыл в Ухань, где впервые была выявлена вспышка COVID-19 18 января, через пару дней он сообщил общественности, что пациенты с коронавирусом заразны, инфекция передается от человека к человеку, сообщает канал CNN.
Народные новости вчера в 04:13
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Общество

Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле

Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле.
News.ru 09:23
9
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
17
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
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Футбол

Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport вчера в 16:15
Общество

В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
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Кино

Создатели «Смешариков» впервые за 10 лет выпустили четыре новые серии

В ноябре 2019 года группа компаний «Рики» и «Яндекс» договорились о совместном выпуске нового сезона в формате 2D, а также об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса».
Snob.ru 11:45
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Здоровье

В Архангельской области зафиксирован резкий рост больных COVID-19

В Архангельской области за сутки выявлен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом — подтверждены сразу 72 случая COVID-19, а общее число заболевших к 18 мая достигло 792 человека.
DP.RU 11:02
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Общество

ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии

Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ.
Завтра.ру 09:44
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
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Армия и оружие

Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия

В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета 06:13
17
Экономика

В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ

В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
71
Общество

Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах

Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47
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