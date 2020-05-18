Экономика
Lenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
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Общество
В Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты
В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты.
Piter.tv 11:40
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Культура
Key Buyers Event: Digital edition объявил программу
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 08:00
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации - от высоких технологий.
Российская газета вчера в 07:57
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Финансы
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv 03:49
Наука
Создан способный изменять свойства различных поверхностей материал
Сегодня в мире растет потребность в модификации поверхности различных материалов для их защиты и придания новых эксплуатационных характеристик, не влияя при этом на их основные свойства.
Индикатор 08:30
Общество
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе
Чжун Наньшань прибыл в Ухань, где впервые была выявлена вспышка COVID-19 18 января, через пару дней он сообщил общественности, что пациенты с коронавирусом заразны, инфекция передается от человека к человеку, сообщает канал CNN.
Народные новости вчера в 04:13
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле
Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле.
News.ru 09:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
Футбол
Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport вчера в 16:15
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Кино
Создатели «Смешариков» впервые за 10 лет выпустили четыре новые серии
В ноябре 2019 года группа компаний «Рики» и «Яндекс» договорились о совместном выпуске нового сезона в формате 2D, а также об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса».
Snob.ru 11:45
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Здоровье
В Архангельской области зафиксирован резкий рост больных COVID-19
В Архангельской области за сутки выявлен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом — подтверждены сразу 72 случая COVID-19, а общее число заболевших к 18 мая достигло 792 человека.
DP.RU 11:02
Общество
ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии
Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ.
Завтра.ру 09:44
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия
В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета 06:13
Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
Общество
Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах
Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47