Коронавирус
ПРАЙМВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.
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В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»
Общественная служба новостейвчера в 17:29
На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
Российская газетавчера в 15:50
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 23 июня в 06:58
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга перенесено
Правительство перенесло вступление в силу новых правил автотюнинга на 1 февраля 2021 года. Изначально их планировалось ввести 1 июля.
Фонтанка.Ру 06:51
Политика
Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил
Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Футбол
Артур пройдет медосмотр в «Ювентусе» в выходные
Отмечается, что Артур войдет в состав на матч против «Сельты» и улетит в Турин после него, чтобы пройти медосмотр в воскресенье.
Sports.ru 05:59
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Авто
Машины с ДВС предлагают запретить в России
Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Иван Телегин судится за имущество Пелагеи
Пелагея подала в суд, чтобы определить размер алиментов, а также решить вопрос с недвижимостью, ведь Телегин отказывается от равноценного разделения имущества и настаивает, что их с Пелагеей загородный дом, купленный на деньги из их семейного бюджета, должен отойти ему.
Bimru.ru 06:22
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
Деловое.ТВ 06:36
Футбол
Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона
Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
BetOn 05:52
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Биатлон
Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Робертс станет матерью
Телеканал E! ссылается на мать 29-летней актрисы Келли Канингхэм - она поделилась радостной новостью в соцсетях после того, как её засыпали поздравлениями поклонники дочери.
Inc-news.ru 05:15
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20