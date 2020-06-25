Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМВ США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

В США отчитались об 1,4 млрд долларах компенсации «мертвым душам»

Общественная служба новостейвчера в 17:29

На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

Российская газетавчера в 15:50

В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

Профильвчера в 17:02

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

РИА Новостивчера в 16:32

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ruвчера в 17:04

США из-за коронавируса выделили умершим людям около $1,5 млрд

Телеканал RTVIвчера в 13:05
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 23 июня в 06:58
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Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Шоу-бизнес

Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
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Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Авто

Введение новых правил автомобильного тюнинга перенесено

Правительство перенесло вступление в силу новых правил автотюнинга на 1 февраля 2021 года. Изначально их планировалось ввести 1 июля.
Фонтанка.Ру 06:51
Политика

Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил

Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Здоровье

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Футбол

Артур пройдет медосмотр в «Ювентусе» в выходные

Отмечается, что Артур войдет в состав на матч против «Сельты» и улетит в Турин после него, чтобы пройти медосмотр в воскресенье.
Sports.ru 05:59
Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

News.ru 05:41
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
9
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
21
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
326
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Авто

Машины с ДВС предлагают запретить в России

Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
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Шоу-бизнес

Иван Телегин судится за имущество Пелагеи

Пелагея подала в суд, чтобы определить размер алиментов, а также решить вопрос с недвижимостью, ведь Телегин отказывается от равноценного разделения имущества и настаивает, что их с Пелагеей загородный дом, купленный на деньги из их семейного бюджета, должен отойти ему.
Bimru.ru 06:22
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

Деловое.ТВ 06:36
9
Футбол

Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
BetOn 05:52
Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Биатлон

Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Здоровье

В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи

Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
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Шоу-бизнес

Актриса Эмма Робертс станет матерью

Телеканал E! ссылается на мать 29-летней актрисы Келли Канингхэм - она поделилась радостной новостью в соцсетях после того, как её засыпали поздравлениями поклонники дочери.
Inc-news.ru 05:15
Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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