с чего всё началось

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 127

Общество В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19 Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Технологии Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти» Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей. 42

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,3K

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K

Энергетика Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay «Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook. 696

Кино Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев. 3

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 16

Общество Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом В столице за последние сутки подтверждено еще 3083 случая заражения коронавирусной инфекцией. 230

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 632

Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K

Армия и оружие NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца. 711

Экономика В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более. 69

Энергетика Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Общество Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.

Шоу-бизнес Борис Смолкин рассказал о тайном романе с Ольгой Прокофьевой Выяснилось, что Смолкин и Прокофьева и вправду закрутили роман в действительности. Об этом рассказал сам актер Борис Смолкин.

Армия и оружие Российские военные получили первые три беспилотника «Орион» Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета. 1

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,4K