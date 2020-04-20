Политика
REGNUMАмериканская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
"В США есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях, и один из самых любимых объектов рождения фейковых новостей - как раз КНДР", сказал Новиков, комментируя сообщения CNN о проверке информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына,Интерфакс04:46
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Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19
Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:07
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Технологии
Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»
Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей.
OAnews вчера в 01:43
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Энергетика
Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
Происшествия
На въездах в Брянск установят контрольные посты
Еще один пост установят в районе памятника водителям в Брянском районе.
vBryanske.com 03:35
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
КиноПоиск 04:00
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
В столице за последние сутки подтверждено еще 3083 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:57
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Армия и оружие
NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец
Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
Российская газета 18 апреля в 03:38
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Общество
Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
Mockva.ru 04:56
Шоу-бизнес
Борис Смолкин рассказал о тайном романе с Ольгой Прокофьевой
Выяснилось, что Смолкин и Прокофьева и вправду закрутили роман в действительности. Об этом рассказал сам актер Борис Смолкин.
RuNews24.ru 04:57
Армия и оружие
Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»
Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Культура
Харламов вновь высмеял шоу Гузеевой «Давай поженимся»
NewInform 03:04
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США
Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США.
Российская газета вчера в 23:40
Здоровье
В Свердловской области подтвердились 84 случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00