Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША изучают вопрос продления СНВ-3

Власти США изучают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с учетом имеющихся угроз, заявил в пятницу РИА Новости представитель госдепартамента.
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США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

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В США заявили об изучении вариантов продления ДСНВ

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Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

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Медведев назвал нереалистичным присоединение Китая к СНВ-3

Коммерсантъвчера в 00:25
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Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом

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В лаборатории исследователи проанализировали действие данного препарата, добавив его в инфицированные вирусом COVID-19 клетки за два часа после заражения.
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Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
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Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта

Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
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Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
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Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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Правительство подготовит новые меры поддержки граждан и бизнеса Программа дополнительной поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии будет готова до конца недели, сообщил глава Белого дома Михаил Мишустин.
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В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
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В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

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МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
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РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

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Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
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Путин снял с должности замглавы МВД Романова

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Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
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Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек

Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
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