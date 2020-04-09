Политика
КоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3
Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
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Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
Общество
В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий
Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Армия и оружие
В США раскрыты масштабы эпидемии коронавируса на военных базах
Официально опубликованная карта распространения коронавируса среди американских военных показала катастрофические масштабы эпидемии в армии США.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Здоровье
Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Происшествия
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в еде
Исследователь из Университета штата Огайо, США, Санджа Илич опроверг миф о передаче коронавируса через еду.
Политика
Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.
Футбол
Быстров рассказал, как Аршавина хотели отдать в «Спартак»
Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин мог перейти в состав «красно-белых».
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, об этом заявили ведущие информационные агентства.
Политика
Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Коронавирус: Наталья Коган дала прогноз по пандемии в Хакасии
В студии NotaBene главный врач республиканской инфекционной больницы Наталья Коган.
Общество
Премьера Британии Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации. Ранее у него подтвердился коронавирус.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Здоровье
В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
Энергетика
Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+
Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Игры
Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз
Оттава, 9 апреля 2020, 23:23 — REGNUM Студия Cradle Games, разрабатывающая игру Hellpoint и издательская компания tinyBuild объявили, что они решили отложить её релиз на второй квартал 2020 года.
Технологии
Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным для всех
Потоковый игровой сервис Google Stadia теперь бесплатен и доступен во всех регионах тем, у кого есть аккаунт в Gmail, 9 апреля сообщается на сайте проекта.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Футбол
Орлов рассказал, что будет с «Зенитом» в случае ухода «Газпрома»
Знаменитый комментатор, журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о том, чего не хватает российскому чемпионату, чтобы конкурировать с ведущими турнирами мира.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.