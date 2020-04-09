Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3

Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
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В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению

RT на русскомвчера в 17:33

США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

Взгляд.рувчера в 16:45

США изучают вопрос продления СНВ-3

РИА Новостивчера в 17:38

США изучают возможность продления СНВ-3

Коммерсантъвчера в 23:35

В США заявили об изучении вариантов продления ДСНВ

Известиявчера в 16:02

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

Газета.Ruвчера в 15:58

США готовы к отвечающим их критериям переговорам с РФ и КНР о контроле над вооружениями

ТАССвчера в 17:24
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Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Энергетика

В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
РИА Новости вчера в 13:22
Общество

В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий

Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Эхо Москвы вчера в 23:07
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 04:11
Армия и оружие

В США раскрыты масштабы эпидемии коронавируса на военных базах

Официально опубликованная карта распространения коронавируса среди американских военных показала катастрофические масштабы эпидемии в армии США.
Южный Федеральный 00:12
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Здоровье

Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:03
Происшествия

На Урале умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 12:50
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в еде

Исследователь из Университета штата Огайо, США, Санджа Илич опроверг миф о передаче коронавируса через еду.
Online47.ru вчера в 23:12
Политика

Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Футбол

Быстров рассказал, как Аршавина хотели отдать в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин мог перейти в состав «красно-белых».
Нева Спорт вчера в 10:43
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, об этом заявили ведущие информационные агентства.
ОГТРК Ямал-Регион 08 апреля в 08:16
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru вчера в 09:40
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Российская газета вчера в 22:57
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Здоровье

Коронавирус: Наталья Коган дала прогноз по пандемии в Хакасии

В студии NotaBene главный врач республиканской инфекционной больницы Наталья Коган.
Юг Сибири вчера в 10:42
Общество

Премьера Британии Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации. Ранее у него подтвердился коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:42
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Здоровье

В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
RT на русском вчера в 23:09
Энергетика

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:10
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости вчера в 15:56
Игры

Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз

Оттава, 9 апреля 2020, 23:23 — REGNUM Студия Cradle Games, разрабатывающая игру Hellpoint и издательская компания tinyBuild объявили, что они решили отложить её релиз на второй квартал 2020 года.
REGNUM вчера в 16:23
Технологии

Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным для всех

Потоковый игровой сервис Google Stadia теперь бесплатен и доступен во всех регионах тем, у кого есть аккаунт в Gmail, 9 апреля сообщается на сайте проекта.
ИА Красная Весна вчера в 09:34
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Футбол

Орлов рассказал, что будет с «Зенитом» в случае ухода «Газпрома»

Знаменитый комментатор, журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о том, чего не хватает российскому чемпионату, чтобы конкурировать с ведущими турнирами мира.
ProstoProSport 00:07
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
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