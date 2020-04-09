Политика
КоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3
Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
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Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Игры
На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Политика
Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией
Энергетика
Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки
Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики.
Здоровье
В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
Кино
Глава Marvel намекнул на продолжение фильмов «Мстители»
Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги опубликовал в Twitter неоднозначную запись с намеком на возможное продолжение "Мстителей".
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти
Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Кино
Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311
Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Политика
Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр
Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Армия и оружие
Когда США собираются оснастить бомбардировщики B-1 гиперзвуковыми ракетами
Командование глобальных ударов ВВС США планирует оснастить стратегические бомбардировщики B-1 Lancer гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»).
Футбол
Футболисты ЦСКА приняли решение о сокращении своих зарплат
Решение о сокращении своих зарплат на время приостановки Чемпионата России по футболу приняли игроки московского футбольного клуба ЦСКА, 9 апреля сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью Sport24.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса
Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
Общество
37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Армия и оружие
Российская армия теснит американских военных в Сирии
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Общество
Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве
Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".