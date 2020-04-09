Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3

Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
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В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению

RT на русскомвчера в 17:33

США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

Взгляд.рувчера в 16:45

США изучают вопрос продления СНВ-3

РИА Новостивчера в 17:38

США изучают возможность продления СНВ-3

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В США заявили об изучении вариантов продления ДСНВ

Известиявчера в 16:02

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

Газета.Ruвчера в 15:58

США готовы к отвечающим их критериям переговорам с РФ и КНР о контроле над вооружениями

ТАССвчера в 17:24
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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
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На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII

В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика

Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией

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Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики.
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В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
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Глава Marvel намекнул на продолжение фильмов «Мстители»

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги опубликовал в Twitter неоднозначную запись с намеком на возможное продолжение "Мстителей".
Piter.tv 02:56
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Утро.ru вчера в 10:22
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Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Кино

Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет

Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
SM News вчера в 07:37
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Политика

Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр

Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Общество

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
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Армия и оружие

Когда США собираются оснастить бомбардировщики B-1 гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США планирует оснастить стратегические бомбардировщики B-1 Lancer гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»).
RT на русском 00:10
Футбол

Футболисты ЦСКА приняли решение о сокращении своих зарплат

Решение о сокращении своих зарплат на время приостановки Чемпионата России по футболу приняли игроки московского футбольного клуба ЦСКА, 9 апреля сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью Sport24.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08 апреля в 08:08
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
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Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru вчера в 14:51
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество

В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
REGNUM 03:15
Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Известия 02:39
Армия и оружие

Российская армия теснит американских военных в Сирии

RuNews24.ru 01:39
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Общество

Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве

Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:17
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