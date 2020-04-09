Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3

Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

Газета.Ruвчера в 15:58

США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

Взгляд.рувчера в 16:45

США изучают вопрос продления СНВ-3

РИА Новостивчера в 17:38

В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению

RT на русскомвчера в 17:33

В США заявили об изучении вариантов продления ДСНВ

Известиявчера в 16:02

США изучают возможность продления СНВ-3

Коммерсантъвчера в 23:35

США готовы к отвечающим их критериям переговорам с РФ и КНР о контроле над вооружениями

ТАССвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском вчера в 19:26
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
Общество

В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу

На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Infokam.su 00:29
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor вчера в 02:54
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08 апреля в 08:58
Общество

Правительство России упростило порядок оформления инвалидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Молодежь Дагестана вчера в 08:27
Культура

Только с жёнами! Харламов подтвердил верность Дробыша и Крутого

Вероятно, Харламов хотел подчеркнуть, что продюсеры не такие - они водят отношения только с жёнами, поэтому и подтвердил их верность браку таким необычным образом.
ВладТайм 08 апреля в 15:00
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что сделала пластику на карантине

Обо всем рассказала певица Лолита Милявская в эфире Первого канала на «Вечернем Урганте» Она призналась, что сделала пластическую операцию во время режима самоизоляции.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Кино

Уроженец Зеленодольска сыграл роль в сериале на НТВ

Реальное время 06 апреля в 17:37
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

BFM.ru вчера в 11:21
Гаджеты

Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.
Дни24 01:30
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Здоровье

В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов

В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Primpress.ru 00:38
Экономика

Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск вчера в 01:46
Футбол

Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.
Чемпионат вчера в 21:24
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:46
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 08 апреля в 05:48
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное