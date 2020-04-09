Политика
КоммерсантъСША изучают возможность продления СНВ-3
Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы. Действие заключенного США и Россией договора истекает в феврале 2021 года.
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Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Общество
В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу
На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Общество
Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Общество
Правительство России упростило порядок оформления инвалидности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Культура
Только с жёнами! Харламов подтвердил верность Дробыша и Крутого
Вероятно, Харламов хотел подчеркнуть, что продюсеры не такие - они водят отношения только с жёнами, поэтому и подтвердил их верность браку таким необычным образом.
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что сделала пластику на карантине
Обо всем рассказала певица Лолита Милявская в эфире Первого канала на «Вечернем Урганте» Она призналась, что сделала пластическую операцию во время режима самоизоляции.
Кино
Уроженец Зеленодольска сыграл роль в сериале на НТВ
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
Гаджеты
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Здоровье
В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов
В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Футбол
Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.