Политика
RT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.ТАСС13:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
ЦСКА потерпел седьмое поражение в Евролиге в регулярном чемпионате.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Общество
Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики
Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
Политика
Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии
Президент США Дональд Трамп представляет угрозу для демократии США, поскольку считает себя «выше закона».
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Гаджеты
Xiaomi представил сверхбыструю 100-ваттную зарядку
Компания Xiaomi представила 100-ваттную зарядку под названием Super Charger Turbo.
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
Происшествия
В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео
Две восьмиклассницы из города Данкова Липецкой области избили 12-летнюю девочку и выложили видео об этом в социальную сеть.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
В Южно-Сахалинске осужденная пыталась пронести телефон в нижнем белье
5 февраля при проведении досмотра осужденной прибывшей из медицинского учреждения в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом в нижнем белье средство мобильной связи, а также комплектующие, обеспечивающие его работу.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Политика
Помпео заявил о потере Крыма Украиной
Во время визита в Киев глава Госдепа Майк Помпео заявил, что для Украины Крым потерян, сообщают СМИ со ссылкой на участников встречи.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Шоу-бизнес
Самая популярная порноактриса рассказала об одиночестве из-за карьеры
Одна из самых популярных порноактрис и самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид рассказала о своей тяжелой личной жизни из-за карьеры.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Авто
Официально объявлены цены и комплектации нового Kia Seltos
Напомним, премьера нового Kia Seltos состоялась в июне 2019 года.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Здоровье
Бананы с короной: россияне пересылают сообщения о зараженных фруктах
Сообщения рассылаются через чаты в мессенджерах. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.