Политика

RT на русскомRT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
Читать в источнике
Комментировать127
с чего всё началось

США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.
ТАСС13:27

Подробнее о событии

США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

ТАСС13:27

В США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы

Российская газета13:38

Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

РБК13:36

Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

Эхо Москвы15:01

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

RT на русском13:13

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Коммерсантъ13:01

США пригрозили мерами против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле

РИА Новости11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

ЦСКА потерпел седьмое поражение в Евролиге в регулярном чемпионате.
Sport24.ru вчера в 14:14
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Общество

Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики

Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
Народные новости 17:04
Политика

Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии

Президент США Дональд Трамп представляет угрозу для демократии США, поскольку считает себя «выше закона».
Росбалт 21:05
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Гаджеты

Xiaomi представил сверхбыструю 100-ваттную зарядку

Компания Xiaomi представила 100-ваттную зарядку под названием Super Charger Turbo.
RuNews24.ru 19:25
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
Происшествия

В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео

Две восьмиклассницы из города Данкова Липецкой области избили 12-летнюю девочку и выложили видео об этом в социальную сеть.
Российская газета 04:52
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

В Южно-Сахалинске осужденная пыталась пронести телефон в нижнем белье

5 февраля при проведении досмотра осужденной прибывшей из медицинского учреждения в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом в нижнем белье средство мобильной связи, а также комплектующие, обеспечивающие его работу.
Сахалин.Инфо 20:38
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Политика

Помпео заявил о потере Крыма Украиной

Во время визита в Киев глава Госдепа Майк Помпео заявил, что для Украины Крым потерян, сообщают СМИ со ссылкой на участников встречи.
Взгляд.ру вчера в 14:11
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости 20:46
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Самая популярная порноактриса рассказала об одиночестве из-за карьеры

Одна из самых популярных порноактрис и самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид рассказала о своей тяжелой личной жизни из-за карьеры.
РЕН ТВ 18:30
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском вчера в 05:50
Авто

Официально объявлены цены и комплектации нового Kia Seltos

Напомним, премьера нового Kia Seltos состоялась в июне 2019 года.
Новые автомобили 20:57
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Здоровье

Бананы с короной: россияне пересылают сообщения о зараженных фруктах

Сообщения рассылаются через чаты в мессенджерах. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.
Бийский рабочий 02 февраля в 23:30
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
ГЛАС.RU 09:27
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Ведомости 17:12
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное