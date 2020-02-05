Политика
RT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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с чего всё началось
США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.ТАСС13:27
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Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией
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Бывший игрок «Локомотива» и, возможно, будущий депутат Дмитрий Тарасов считает, что его очень много на Sports.ru.
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Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Политика
Импичмент провалился — Сенат США полностью оправдал Трампа
Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
Спорт
Кроссовки Nike приравняли к допингу
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Армия и оружие
О чем врет Трамп: США ждут мести Ирана за убийство Сулеймани
Настоящая иранская цель: убрать США с Ближнего Востока Иранцы (и многие союзники иранцев в регионе) дали ясно понять, что реальный ответный удар за убийство генерала Сулеймани будет состоять в том, чтобы довести дело до полного вывода американских войск из Ирака и Сирии, за чем должен последовать полный вывод из всего Ближнего Востока.
Политика
Путин: Поправки в Конституцию не связаны с продлением моих полномочий
Российский лидер подчеркнул, что если всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет в срок, то это станет «образцом настоящей демократии и волеизъявлением граждан».
Общество
Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ
Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
Политика
Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено
Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула 6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Гаджеты
Honor 20 Lite поступает в продажу в России
Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
Кино
Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»
В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
Экономика
Валентин Коновалов собирается в Москву
Как стало известно из собственных источников, завтра глава Хакасии Валентин Коновалов вылетает в Москву, где он намерен провести ряд встреч для получения дополнительного финансирования республики из федерального бюджета.