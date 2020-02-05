Политика

RT на русскомRT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.
ТАСС13:27

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Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

Эхо Москвы15:01

США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

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Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

РБК13:36

В США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы

Российская газета13:38

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

RT на русском13:13

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Коммерсантъ13:01

США пригрозили мерами против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле

РИА Новости11:19
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Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

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Sports.ru 05:20
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Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
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ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
Политика

Импичмент провалился — Сенат США полностью оправдал Трампа

Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
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Кроссовки Nike приравняли к допингу

KudaGo 03 февраля в 09:57
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Армия и оружие

О чем врет Трамп: США ждут мести Ирана за убийство Сулеймани

Настоящая иранская цель: убрать США с Ближнего Востока Иранцы (и многие союзники иранцев в регионе) дали ясно понять, что реальный ответный удар за убийство генерала Сулеймани будет состоять в том, чтобы довести дело до полного вывода американских войск из Ирака и Сирии, за чем должен последовать полный вывод из всего Ближнего Востока.
Свободная Пресса 06:18
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Путин: Поправки в Конституцию не связаны с продлением моих полномочий

Российский лидер подчеркнул, что если всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет в срок, то это станет «образцом настоящей демократии и волеизъявлением граждан».
RuNews24.ru вчера в 08:01
Общество

Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
REGNUM 17:54
Политика

Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Московский Комсомолец 04:56
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
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Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено

Как проходит конкурс на замещение должности главы Барнаула 6 февраля в ходе заседания конкурсной комиссии каждому кандидату на пост главы Барнаула будет предоставлено примерно 15 минут для того, чтобы рассказать о своей программе развития города.
Алтапресс 19:18
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Экономика

«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Газета.Ru 20:04
Гаджеты

Honor 20 Lite поступает в продажу в России

Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
News.ru 06:06
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
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Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
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Экономика

Валентин Коновалов собирается в Москву

Как стало известно из собственных источников, завтра глава Хакасии Валентин Коновалов вылетает в Москву, где он намерен провести ряд встреч для получения дополнительного финансирования республики из федерального бюджета.
Пульс Хакасии 01:24
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