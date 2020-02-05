Политика

RT на русскомRT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.
ТАСС13:27

Подробнее о событии

Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

Эхо Москвы15:01

В США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы

Российская газета13:38

США пригрозили мерами против «Роснефти» из-за ситуации в Венесуэле

РИА Новости11:19

США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

ТАСС13:27

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

RT на русском13:13

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Коммерсантъ13:01

Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

РБК13:36
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Газета Кемерова вчера в 16:56
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Политика

Путин: человечество оказалось у опасной черты

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Газета.Ru 09:47
Экономика

Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
REGNUM 04:42
Авто

В городах-миллионниках выбрали самые популярные в 2019 году автомобили

Piter.tv 10:29
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости 08:56
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия 14:17
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия вчера в 11:28
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Космос

Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска

Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.
N+1 03 февраля в 12:08
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Космос

Индия хочет запустить в космос женщину-робота

В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Gazeta.SPb вчера в 15:55
Футбол

«Марсель» в гостях одолел «Сент-Этьен»

"Марсель" одержал выездную победу над "Сент-Этьеном" в матче 23-го тура Лиги 1 и продолжает идти на 2-м месте.
Soccer.ru 17:12
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия вчера в 08:23
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