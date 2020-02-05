Политика
RT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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с чего всё началось
США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.ТАСС13:27
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Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России
Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Политика
Путин: человечество оказалось у опасной черты
"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Экономика
Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Космос
Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска
Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Политика
СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Космос
Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Футбол
«Марсель» в гостях одолел «Сент-Этьен»
"Марсель" одержал выездную победу над "Сент-Этьеном" в матче 23-го тура Лиги 1 и продолжает идти на 2-м месте.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.