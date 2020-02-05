Политика

RT на русскомRT на русскомСША изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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США изучают возможность введения санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.
ТАСС13:27

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Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

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Политика

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