США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

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