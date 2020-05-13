Коронавирус
Lenta.ruСША решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
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Власти США временно изымают со складов аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге
Петербургский дневник21:08
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Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости вчера в 05:00
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
Происшествия
Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом
Уголовное дело направлено в городской суд.
Российская газета 20:40
Политика
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.
РБК 16:37
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Космос
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
РЕН ТВ вчера в 19:41
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
Life.ru 21:21
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК
Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
Происшествия
В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму
В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета 22:04
Общество
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за пандемии коронавируса и закрытых границ с другими странами.
Lenta.ru 21:32
Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
Здоровье
Скворцова: врачи из-за нагрузки не защищаются от коронавируса
Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:56
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru 08:40
Общество
25 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки
В Иркутской области за сутки подтвердились 25 случаев коронавируса.
ТРК Братск 09 мая в 23:42
Здоровье
В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19
Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон.
Известия 13:18
Общество
Самоизоляция в Горном Алтае стала бессрочной
Режим в Республике Алтай самоизоляции продлён до особого распоряжения.
Sibnet Новости 12:17
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Политика
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости 16:57
Футбол
Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о вероятном досрочном завершении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.
Газета.Ru 15:35