Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ. Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек.

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

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