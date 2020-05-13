Происшествия
РБКСША изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ. Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек.
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Власти США временно изымают со складов аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге
Петербургский дневниквчера в 21:08
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Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок
Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК вчера в 04:30
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Певица Татьяна Буланова сообщила изданию "СтарХит" об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.
РИА Новости вчера в 23:07
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Life.ru вчера в 21:21
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
Здоровье
В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи
В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Здоровье
В Саратовской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Саратовской области с 12 мая разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки на улице.
Газета.Ru вчера в 16:34
Футбол
Появилась информация о сумме штрафа Фролова за критику властей
Сегодня ютуб-блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов».
Все про Спорт ру вчера в 12:56
Происшествия
В Якутске идёт эвакуация людей в связи с паводком
В столице Якутии обострилась ситуация в связи с паводком на реке Лене.
SakhaNews вчера в 23:10
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер вчера в 13:52
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Наука
Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены
Популярная механика вчера в 12:11
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Автомобили Skoda в очередной раз подешевели в 2020 году. И в этот раз максимальная скидка - 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 12:13
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru вчера в 02:52
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 21 человека
Абакан, 13 мая 2020, 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:41
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер
Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговли Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом.
Байкал-Daily вчера в 21:44
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27