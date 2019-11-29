Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
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с чего всё началось
США планировали разместить в Крыму свое представительство еще во времена президента Виктора Ющенко, рассказал
 бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.
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Владимир Дмитриевич Хандогий
Дипломат
Советский и украинский дипломат. Исполнял обязанности Министра иностранных дел Украины с марта по октябрь 2009. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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