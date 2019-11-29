с чего всё началось

США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Игры Дополнение Road To The Black Sea к Euro Truck Simulator 2 выходит 5 декабря Чешская студия SCS Software назвала дату выхода шестого крупного дополнения к симулятору водителя большегрузных машин Euro Truck Simulator 2. Отправиться к Чёрному морю с Road To The Black Sea можно будет 5 декабря.

Происшествия Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья "Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.

Гаджеты Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10 В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.

Политика В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.

Технологии В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.

Происшествия В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Транспорт Собянин открыл балочный мост через Канал имени Москвы Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы.