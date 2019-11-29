Политика
Российская газетаСША хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
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с чего всё началось
США планировали разместить в Крыму свое представительство еще во времена президента Виктора Ющенко, рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.Радио Sputnik06:08
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Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Игры
Дополнение Road To The Black Sea к Euro Truck Simulator 2 выходит 5 декабря
Чешская студия SCS Software назвала дату выхода шестого крупного дополнения к симулятору водителя большегрузных машин Euro Truck Simulator 2. Отправиться к Чёрному морю с Road To The Black Sea можно будет 5 декабря.
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Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Здоровье
Челябинцы не могут попасть к врачам из-за масштабного сбоя компьютеров
Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракет «Калибр» и «Оникс»
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно произвел испытательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море.
Политика
Песков оценил важность газопровода «Сила Сибири» для России и Китая
Официальный запуск 2 декабря газопровода «Сила Сибири», в котором по телемосту примет участие президент РФ Владимир Путин, прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Политика
В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии
Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Общество
Опубликованный закон о домашнем насилии в России раскритиковали
Сторонники законопроекта о домашнем насилии, который был опубликован Советом Федерации 29 ноября, раскритиковали документ.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении авто приложение
В конце 2020 года в России появится новая система, разработанная НП «ГЛОНАСС».
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Технологии
В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют
Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Наука
Инженеры НИТУ «МИСиС» оптимизируют «ловушку» элементарных частиц в CERN
Происшествия
В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Музыка
Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию
Транспорт
Собянин открыл балочный мост через Канал имени Москвы
Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы.
Общество
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Спорт
Гречанка Стефаниди раскритиковала главу USADA вслед за Ласицкене
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".