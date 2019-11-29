Политика
Российская газетаСША хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
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с чего всё началось
США планировали разместить в Крыму свое представительство еще во времена президента Виктора Ющенко, рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.Радио Sputnik06:08
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Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Армия и оружие
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Космос
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Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
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Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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