с чего всё началось

США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Политика Эрдоган предложил проверить мозг Макрону Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».

Общество Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Единоборства Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.

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Шоу-бизнес Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.

Происшествия Задержан глава налоговой службы Архангельска и НАО Руководитель управления ФНС по Архангельской области Ненецкому автономному округу задержан, сообщили ТАСС в четверг в управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

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Технологии Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.

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Происшествия В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Космос Пылевые бури выкачивают воду с Марса Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.

Общество Преподавателей могут обязать проходить психиатрическое обследование Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает преподавателей проходить психиатрическое обследования раз в пять лет.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.