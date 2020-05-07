Политика

Газета.RuГазета.RuСША хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц. При этом утверждается, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".
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с чего всё началось
Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает
, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.
РБКвчера в 23:36

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Московский Комсомолецвчера в 22:28

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РИА Новостивчера в 21:50

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Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
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Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
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Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

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За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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