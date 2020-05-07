Политика
Газета.RuСША хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц. При этом утверждается, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".
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В США намерены опубликовать 53 стенограммы о «вмешательстве» России
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