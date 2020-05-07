Политика
Газета.RuСША хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц. При этом утверждается, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
В США намерены опубликовать 53 стенограммы о «вмешательстве» России
Московский Комсомолецвчера в 22:28
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Политика
Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак и Афганистан.
Piter.tv вчера в 15:35
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс
За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Политика
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
РИА Новости 03:22
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Армия и оружие
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.
Lenta.ru 04:01
Игры
Microsoft показала метку для игр, оптимизированных под Xbox Series X
Microsoft заявила, что все игры, показанные на предстоящей презентации Inside Xbox, будут оптимизированы для Xbox Series X. Разработчики также продемонстрировали логотип, которым будут помечать проекты, адаптированные под новое поколение консоли.
3DNews 04:14
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 05 мая в 09:02