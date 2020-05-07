Политика

Газета.RuГазета.RuСША хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц. При этом утверждается, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".
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В США решили опубликовать десятки документов о «российском вмешательстве»

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В США намерены опубликовать 53 стенограммы о «вмешательстве» России

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Интерфаксвчера в 22:41

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РИА Новостивчера в 21:50

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Эхо Москвывчера в 21:14

Politico: Конгресс США может опубликовать 53 документа о якобы «вмешательстве РФ» в выборы

ТАССвчера в 20:48
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Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Шведские инженеры придумали новый способ спасти климат.
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СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
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Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Общество

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