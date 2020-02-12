Политика

RT на русскомRT на русскомСША не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, рассчитывают на переговоры в скором времени, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
РИА Новости19:23

Подробнее о событии

В Белом доме заявили о намерении вести с Россией переговоры по разоружению

ТАСС20:09

США выразили надежду на прогресс на переговорах с Россией по СНВ

Интерфакс19:45

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

Lenta.ru19:08

За закрытыми дверями: США обсудят «важные вопросы» по СНВ-3 с Россией

РЕН ТВ20:21

США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

RT на русском19:11

Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов

Московский Комсомолец19:22

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

РИА Новости19:23
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Происшествия

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
Авто

Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России

Некоторые автомобили после угона направляются в азиатские страны СНГ. Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего.
NewInform 21:22
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
BFM.ru вчера в 10:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
РБК 07:14
Экономика

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Российская газета 08:57
Здоровье

Из больницы в Тюмени выписали студентку, заболевшую коронавирусом

Студентку из КНР, у которой в январе был диагностирован коронавирус, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления.
Наша версия 08:20
Происшествия

Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
РИА Новости 18:57
Общество

Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
News.ru 14:06
Экономика

Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами

В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Pravda.Ru 20:40
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Вести.Ru 15:15
Политика

Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.
Rambler News Service 09:03
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Энергетика

Urals дешевеет в долларах и рублях

В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Единоборства

Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
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Футбол

Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»

Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.
Soccer.ru 01:12
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru 18:49
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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК 17:25
Здоровье

ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве

Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
REGNUM 11:59
Политика

Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

Американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов.
Московский Комсомолец 20:55
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ 11:54
Общество

Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста

В Госдуме отклонен законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года.
URA.Ru 15:47
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек

Политика Сегодня 15:55
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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Футбол

Клинсманн уволился с поста тренера «Герты» спустя 2,5 месяца

Немецкий тренер Юрген Клинсманн покинул пост наставника берлинской «Герты» спустя 2,5 месяца после назначения.
Нева Спорт 06:20
Происшествия

В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали

Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
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