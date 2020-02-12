Политика
RT на русскомСША не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, рассчитывают на переговоры в скором времени, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.РИА Новости19:23
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Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Московский Комсомолец19:22
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