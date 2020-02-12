Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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с чего всё началось

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, рассчитывают на переговоры в скором времени, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
РИА Новости19:23

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США рассчитывают на «серьезные переговоры» с РФ и КНР по ядерному оружию

Известия19:49

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

Lenta.ru19:08

Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов

Московский Комсомолец19:22

За закрытыми дверями: США обсудят «важные вопросы» по СНВ-3 с Россией

РЕН ТВ20:21

США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

RT на русском19:11

США выразили надежду на прогресс на переговорах с Россией по СНВ

Интерфакс19:45

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

РИА Новости19:23
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

NewInform 06:21
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru вчера в 13:02
Хоккей

«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
Спорт-Экспресс 22:52
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru 21:27
Общество

Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
ФАН 07:57
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор вчера в 15:35
Авто

Санкции пошли на пользу российскому автопрому

Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
Красная весна 15:25
Кино

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны

Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Родной город вчера в 05:35
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке

В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Kleo.ru 02:50
Армия и оружие

В США заявили о недовольстве действиями России и Турции в Идлибе

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США дали понять России и Турции, что недовольны ситуацией, которая сложилась в сирийском Идлибе.
РЕН ТВ 20:10
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат 12:30
Политика

Поклонская эмоционально напомнила о кровавых приказах Парубия на Майдане

Народные новости 21:29
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru вчера в 18:47
Политика

Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
РБК 18:54
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Известия 20:23
Здоровье

Врач предупредил об опасности храпа

RT на русском 21:04
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 01:31
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

РИА Новости 06:47
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Наука

Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы

ToDay News Ufa 00:42
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 06:31
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Коммерсантъ 04:00
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi и Redmi получили «радар» коронавируса

Смартфоны станут предупреждать об угрозе коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
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