Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Москвой удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление" и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.
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с чего всё началось

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новостивчера в 19:06

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США допустили «серьезные переговоры» с Россией и КНР по ядерному оружию

РБК00:04

США хотят «серьезных переговоров» о ядерном оружии с Россией и КНР

РЕН ТВвчера в 22:35

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

РИА Новостивчера в 19:06

Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов

Московский Комсомолецвчера в 19:22

США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

RT на русскомвчера в 19:11

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

Lenta.ruвчера в 19:08

США выразили надежду на прогресс на переговорах с Россией по СНВ

Интерфаксвчера в 19:45
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика

В Турции пожаловались на проблемы экспорта помидоров в Россию

Представители крупнейшего в стране ритейлера «Магнит» сказали, что временно не будут принимать поставки фруктов и овощей из Китая из-за вспышки коронавируса.
RuNews24.ru 01:30
Политика

Два демократа покинули президентскую гонку в США

После обработки 40% бюллетеней сенатор Берни Сандерс получает 28% голосов демократов.
Говорит Москва вчера в 22:51
Общество

Цискаридзе рассказал о зарплатах в балете

Известия 01:47
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

Предполагаемый убийца Хангошвили повторно арестован в Германии

Федеральная прокуратура Германии повторно арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Кавказский узел вчера в 13:15
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами российских спутников

Красная весна 10 февраля в 15:21
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Происшествия

Неизвестные обстреляли московский автосалон

Lenta.ru 01:48
Политика

Назначен и.о. министра труда Чувашии

Врио Главы Чувашии Олег Николаев назначил Елизарову Алену Геннадьевну исполняющим обязанности министра труда и социальной защиты Чувашской Республики.
Тăван Ен вчера в 11:37
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Политика

В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Вести.Ru 01:34
Общество

«Калашников» показал испытания советского пистолета-пулемета ППШ-41

iReactor вчера в 23:41
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Lenta.ru 01:53
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:19
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ

Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.
32CARS.ru 01:48
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Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM вчера в 03:18
Политика

В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 03:42
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как жена и дети встретили его дома после работы

Максим Галкин часто радует поклонников видео из жизни своей семьи. Например, летом он с женой и детьми отдыхал в Латвии.
Летидор 01:34
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
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Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 10 февраля в 13:02
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Авто

Саратовские журналисты помешали госучреждению купить дорогую иномарку

Областное государственное учреждение "Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных" во главе с Вилем Абайдуллиным отказалось от закупки люксовой иномарки за счет средств, приносящих доход от деятельности заказчика.
Взгляд-инфо 01:52
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