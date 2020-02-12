США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

с чего всё началось

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Москвой удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление" и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

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