Политика
РИА НовостиСША хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Москвой удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление" и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.
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с чего всё началось
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.РИА Новостивчера в 19:06
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Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Московский Комсомолецвчера в 19:22
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