США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

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