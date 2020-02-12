Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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США допустили «серьезные переговоры» с Россией и КНР по ядерному оружию

РБК00:04

США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

RT на русскомвчера в 19:11

Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов

Московский Комсомолецвчера в 19:22

За закрытыми дверями: США обсудят «важные вопросы» по СНВ-3 с Россией

РЕН ТВвчера в 20:21

США выразили надежду на прогресс на переговорах с Россией по СНВ

Интерфаксвчера в 19:45

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

Lenta.ruвчера в 19:08

США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями

РИА Новостивчера в 19:23
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

МИР 24 вчера в 23:46
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Происшествия

Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 14:05
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск вчера в 12:38
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
32CARS.ru вчера в 23:42
Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Интерфакс вчера в 09:23
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Красная весна 09 февраля в 14:09
Общество

Три крупнейших российских производителя пива покидают Союз пивоваров

Три крупнейших производителя пива в России – «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes – решили покинуть Союз российских пивоваров из-за несогласия с политикой борьбы с нелегальным рынком, сообщают «Ведомости».
Sostav.ru 00:25
Происшествия

Во Владивостоке одноклассники напали на десятилетнюю девочку

Полиция Владивостока проводит проверку по сообщению бабушки о нападении на ее десятилетнюю внучку в школе.
ТАСС вчера в 23:01
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 10 февраля в 04:57
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
REGNUM вчера в 23:13
Общество

Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess

Интерфакс 10 февраля в 04:54
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru 00:18
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, об этом говорится в законопроекте, размещенном на портале нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Газета.Ru 00:34
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
OAnews вчера в 07:40
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Футбол

Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов страны

Воронежская область попала в рейтинг самых футбольных регионов России по версии РБК и Sport Connect.
Воронежский городской портал вчера в 07:42
Общество

Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму

Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.
Красная весна вчера в 07:28
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