Политика
РИА НовостиСША хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Вашингтон планирует обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Московский Комсомолецвчера в 19:22
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Общество
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"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
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Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Кино
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Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
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Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
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Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
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Три крупнейших российских производителя пива покидают Союз пивоваров
Три крупнейших производителя пива в России – «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes – решили покинуть Союз российских пивоваров из-за несогласия с политикой борьбы с нелегальным рынком, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Во Владивостоке одноклассники напали на десятилетнюю девочку
Полиция Владивостока проводит проверку по сообщению бабушки о нападении на ее десятилетнюю внучку в школе.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
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Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, об этом говорится в законопроекте, размещенном на портале нормативных правовых актов.
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В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
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Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Футбол
Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов страны
Воронежская область попала в рейтинг самых футбольных регионов России по версии РБК и Sport Connect.
Общество
Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму
Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.