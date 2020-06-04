Политика
Российская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
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Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Космос
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе
В работе обосновано, что посадочные станции и роверы не способны охватить исследованиями с целью поиска следов жизни большие площади, а коптеры, воздушные шары и дирижабли зависят от плотности атмосферы и ветров исследуемых планет.
Радио Sputnik 20:00
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Общество
У ветеранов Амурской области потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы
ИА Красная Весна 03:57
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Экономика
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Путешествия
Россияне стали отказываться от поездок в Сочи
Россияне стали отказываться от заранее забронированных поездок в Сочи.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 05:30
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Общество
Многодетной семье из Домбаровского района вернут детей
Напомним, 25 мая по постановлению главы Домбаровского района у многодетной матери Алены Лихтенвальд из поселка Тюльпанного изъяли четверых из пяти детей.
Orenonline.ru 07:05
Футбол
«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:57
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:56
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня вчера в 07:41
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ 02:05
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках
В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Происшествия
Две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области
За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Не смогли победить недуг 34-летняя и 59-летняя женщины.
Kursk.com 03:19
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Происшествия
В Норильске после аварии на ТЭЦ-3 загрязнено 180 тыс. кв. м
Как было установлено в ходе следствия, на ТЭЦ-3 произошел пролив дизельного топлива из резервуара для хранения, которое попало в почву и водные объекты — ручей Безымянный, рек Дальдыкан и Амбарная.
Версия.Инфо 02:37
Общество
Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20