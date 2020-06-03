Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
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Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:30

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СМИ сообщили о готовящихся новых санкциях США против «Северного потока — 2»

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Bloomberg сообщил детали санкций США против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:40

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

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Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:23
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Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Газета.Ru 06:26
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Хоккей

Форвард Пименов не принял квалификационное предложение «Салавата»

Пименов не принял предложение «Салавата» и не предоставил контрактное предложение другого клуба.
Sports.ru 10:30
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Шоу-бизнес

Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии

37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
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Общество

Потанин за день потерял $1,5 млрд после аварии в Норильске

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин за день лишился 1,5 миллиарда долларов своего состояния из-за падения акций.
Компания 10:44
Политика

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Здоровье

О помощи прибывших из Москвы врачей рассказала псковский доктор

По словам медика, московские специалисты помогают в организации лечения больных в тяжёлом и пограничном состоянии, в назначении противовоспалительной терапии, участвуют в осмотрах тяжёлых пациентов.
АиФ Псков 09:31
Армия и оружие

Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57

Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu.
РИА Новости 08:36
Общество

В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах

На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
Интерфакс 06:59
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Общество

Сотни паломников отправились в Великорецкий крестный ход

Верующие приехали даже из других регионов Ежегодно в Кировской области с 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход.
Новый вариант вчера в 05:26
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Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 01:17
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Происшествия

Владелец сгоревшего авто рассказал о разливе нефти в Норильске

Известия 03:46
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Политика

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»), комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».
РБК вчера в 11:31
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Происшествия

В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ

49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
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Авто

Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru 08:00
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Экономика

Фондовые индексы США растут на фоне позитивных новостей на рынке труда

Фондовые рынки США растут на фоне новостей о меньшем падении рынка труда и росте сектора услуг, 3 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
ИА Красная Весна вчера в 16:09
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
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Футбол

Россия претендует на проведение оставшихся матчей Лиги чемпионов

Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки матчей Лиги чемпионов, сообщил Bild.
ProstoProSport 01:41
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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