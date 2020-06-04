Политика
Российская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
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с чего всё началось
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документ и Круза сообщило, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями".РИА Новости13:24
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Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Лукашенко назначил новых членов правительства Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко провел ряд назначений в Кабинет министров.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:56
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:57
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей
Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
NewInform 08:10
Общество
Меркель попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к другим странам и попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной.
Газета.Ru 12:35
Происшествия
Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
Шоу-бизнес
Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»
Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Футбол
Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»
Роман Павлюченко рассказал, какое впечатление на него произвёл лучший бомбардир ЧМ-2018 Гарри Кейн.
ГЛАС.RU 13:18
Экономика
В Тверской области планируют реализовать 27 инвестиционных проектов
Семь резидентов выразили намерения разместить свои производства в промышленном парке «Боровлево-3» в Тверской области.
Московский Комсомолец 13:22
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Футбол
Осорио выучил слова «маска» и «перчатки»
Защитник «Зенита» Йордан Осорио с нетерпением ждёт возобновления сезона, заявив, что соскучился по футболу и одноклубникам.
Евро-футбол.ру 12:56
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36