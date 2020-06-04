с чего всё началось

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.

Происшествия Главу российского госфонда задержали Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 327

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 866

Политика Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС. 14

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 1,6K

Происшествия Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта. 24

Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар. 3

Общество Меркель попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к другим странам и попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 2,1K

Экономика В Тверской области планируют реализовать 27 инвестиционных проектов Семь резидентов выразили намерения разместить свои производства в промышленном парке «Боровлево-3» в Тверской области.

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1,2K

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 26

Футбол Осорио выучил слова «маска» и «перчатки» Защитник «Зенита» Йордан Осорио с нетерпением ждёт возобновления сезона, заявив, что соскучился по футболу и одноклубникам.