Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
Накануне агентство Bloomberg
 со ссылкой на документ и Круза сообщило, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями".
РИА Новости13:24

Подробнее о событии

В сенат США внесли проект новых санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:04

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру13:26

США запланировали расширить санкции против России

Lenta.ru13:36

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»

РБК13:41

В сенат США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2»

RT на русском13:33

Законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока - 2» внесен в Сенат США

ТАСС14:03

В Сенат США поступил законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»

Газета.Ru13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
3K
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
2,6K
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
517
Политика

Лукашенко назначил новых членов правительства Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел ряд назначений в Кабинет министров.
РЕН ТВ 06:01
196
Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:56
327
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
171
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
817
Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
1,2K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
866
Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:57
14
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
925
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
1,6K
Происшествия

Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности

Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
24
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
1
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
15
Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
1
Гаджеты

Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей

Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
NewInform 08:10
3
Общество

Меркель попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к другим странам и попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной.
Газета.Ru 12:35
Происшествия

Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере

Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
15
Шоу-бизнес

Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
6
Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
280
Шоу-бизнес

Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом

RuNews24.ru 02:24
3
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
2,1K
Футбол

Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»

Роман Павлюченко рассказал, какое впечатление на него произвёл лучший бомбардир ЧМ-2018 Гарри Кейн.
ГЛАС.RU 13:18
Экономика

В Тверской области планируют реализовать 27 инвестиционных проектов

Семь резидентов выразили намерения разместить свои производства в промышленном парке «Боровлево-3» в Тверской области.
Московский Комсомолец 13:22
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
1,2K
Армия и оружие

Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

РИА Новости 14:00
28
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
26
Футбол

Осорио выучил слова «маска» и «перчатки»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио с нетерпением ждёт возобновления сезона, заявив, что соскучился по футболу и одноклубникам.
Евро-футбол.ру 12:56
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
883
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное