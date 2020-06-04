Политика
Российская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Футбол
Коваленко: Черышев, Дзюба, Смолов и Миранчуки кажутся крутыми, но в жизни они скромные
Не каждый день переписываюсь с кем-то, но общаюсь с Черышевым, Дзюбой, Смоловым и Миранчуками.
Чемпионат 12:13
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Здоровье
В Оренбуржье растет число пневмоний у больных коронавирусом
О последних наблюдениях за распространением коронавирусной инфекции в области рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Orengrad.ru 08:53
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Происшествия
Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Футбол
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Иван Темников разозлил фанатов тем, что раскрыл размер своей зарплаты.
Lenta.ru 10:00
Футбол
Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Bimru.ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
RT на русском 10:47
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Игры
EA массово выпустила в Steam множество своих игр
В конце прошлого года издатель выпустил в магазине Star Wars Jedi: Fallen Order, но с тех пор молчал.
Игромания.ру 11:13
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Политика
Лукашенко пообещал сохранить суверенитет и независимость Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.
Моя Москва.онлайн 09:28
Общество
В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих
С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
Inkazan 10:21
Происшествия
Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой
В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru вчера в 02:44
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54