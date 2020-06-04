Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства. В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода.
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Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
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Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
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Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series

Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
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Здоровье

В Оренбуржье растет число пневмоний у больных коронавирусом

О последних наблюдениях за распространением коронавирусной инфекции в области рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Orengrad.ru 08:53
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
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Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Футбол

Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов

Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Иван Темников разозлил фанатов тем, что раскрыл размер своей зарплаты.
Lenta.ru 10:00
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Интерфакс 08:13
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Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
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Шоу-бизнес

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RT на русском 10:47
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ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Общество

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В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

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Игры

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

В конце прошлого года издатель выпустил в магазине Star Wars Jedi: Fallen Order, но с тех пор молчал.
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Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

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Российская газета 11:17
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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Политика

Лукашенко пообещал сохранить суверенитет и независимость Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.
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Общество

В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих

С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
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Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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