Политика

News.ruNews.ruСША хотят ввести миротворцев в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.
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Пушков оценил идею США о вводе миротворцев ООН в Донбасс

Газета.Ru10:27

США захотели ввести миротворцев в Донбасс

Lenta.ru06:12

В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

REGNUM06:35

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

RT на русском06:34

США выступили за введение миротворцев ООН в Донбасс

Московский Комсомолец06:29

Пушков высказался о вводе миротворцев ООН в Донбасс

News.ru07:46

США выступили за введение миротворцев в Донбасс

Национальная служба новостей05:51
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Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Газета.Ru 13:44
Экономика

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Ведомости 13:12
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова вчера в 00:21
Здоровье

В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс 10:16
Армия и оружие

WikiLeaks: есть доказательства постановки «химатаки» в Сирии

В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Sputnik Эстония 11:05
Футбол

Стерлинг не забил два пенальти подряд, но в итоге добил мяч в ворота «Вулверхэмптона»

На 23-й минуте в ворота «Вулверхэмптона» был назначен пенальти.
Чемпионат 15:19
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews вчера в 06:37
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия 15:30
Политика

Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»

Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Гаджеты

Настольные процессоры AMD перейдут на Socket AM5 в 2021 году

Уже несколько лет компания AMD утверждает, что жизненный цикл платформы Socket AM4 точно продлится до конца 2020 года, а вот дальнейшие планы в настольном сегменте она пока предпочитает не раскрывать, упоминая только о предстоящем выходе процессоров с архитектурой Zen 4.
3DNews 06:00
Армия и оружие

Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России

В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Ferra 02:45
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
RT на русском вчера в 06:54
Политика

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, которые могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Известия 25 декабря в 18:34
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15

Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
Известия 00:51
Общество

Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Взгляд.ру 13:27
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
Шоу-бизнес

Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
РЕН ТВ 11:45
Армия и оружие

Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны

Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
РИА Новости 16:18
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Происшествия

Засекреченное дело о взрыве в Магнитогорске: очевидцы разговорились

Результаты расследования до сих пор не огласили. Евгений Фокин: «Хотим уехать из города»
Московский Комсомолец 04:27
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Футбол

Давиташвили признан лучшим молодым футболистом Грузии в 2019 году

Metaratings 15:35
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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