Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.

Здоровье В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.

Армия и оружие WikiLeaks: есть доказательства постановки «химатаки» в Сирии В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Гаджеты Настольные процессоры AMD перейдут на Socket AM5 в 2021 году Уже несколько лет компания AMD утверждает, что жизненный цикл платформы Socket AM4 точно продлится до конца 2020 года, а вот дальнейшие планы в настольном сегменте она пока предпочитает не раскрывать, упоминая только о предстоящем выходе процессоров с архитектурой Zen 4.

Политика Сирия подаст иск против США за разграбление нефти «Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, которые могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Общество Захарова разоблачила фальсификацию Павловского Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.