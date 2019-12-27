Политика

News.ruNews.ruСША хотят ввести миротворцев в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Пушков оценил идею США о вводе миротворцев ООН в Донбасс

Газета.Ru10:27

Пушков высказался о вводе миротворцев ООН в Донбасс

News.ru07:46

США захотели ввести миротворцев в Донбасс

Lenta.ru06:12

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

RT на русском06:34

США выступили за введение миротворцев ООН в Донбасс

Московский Комсомолец06:29

В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

REGNUM06:35

США выступили за введение миротворцев в Донбасс

Национальная служба новостей05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Газета.Ru 14:45
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
ФАН 13:32
Общество

На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Bimru.ru 06:46
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.
ТАСС 06:02
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 10:25
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Известия 14:42
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
RT на русском 13:41
Общество

Киев отменил ограничения на монетизацию льгот по оплате ЖКХ

Кабинет министров Украины отменил ограничение монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Гончарук.
ИА Новороссия 06:50
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Технологии

Sony запатентовала девайс с OLED-дисплеем для игровой консоли

Народные новости 08:31
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Авто

Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial

Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
32CARS.ru 05:41
Политика

Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

РЕН ТВ вчера в 13:02
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Общество

В работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Коммерсантъ 09:08
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие

Израиль нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы

Комсомольская правда 25 декабря в 21:25
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда 09:50
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Единоборства

Кремлев дал прогноз на бой Емельяненко и Кадырова

Как сообщается на сайте «РЕН ТВ» Умар Кремлев дал прогноз на поединок Главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца Александра Емельяненко.
Лезги газет 12:40
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru вчера в 03:46
Футбол

Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Евро-футбол.ру 11:16
Футбол

Матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» состоится 29 января

Перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 29 января 2020 года на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».
Чемпионат 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное