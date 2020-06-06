Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comСША хотят ввести новые санкции против «Северного потока-2»

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Поход США против «Северного потока — 2» набирает обороты — Politico

REGNUM07 июня в 07:25

В Германии раскритиковали новые санкции США против «Северного потока-2»

Российская газета06 июня в 02:51

США хотят ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Evo-rus.com06 июня в 03:29

Во что бы то ни стало. Эксперт оценил новые санкции США против «Северного потока 2»

Национальная служба новостей06 июня в 03:00

Германия отвергла американские санкции против «Северного потока – 2»

Страна Советов on-line07 июня в 04:57

Пасечник: Санкции США не отразятся на дате завершения постройки «Северного потока-2»

Украина.ру06 июня в 00:40

В США придумали иезуитский способ заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2» надолго

Апрал05 июня в 17:03
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:35
96
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
1
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
17
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
270
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,1K
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
25
Происшествия

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

Piter.tv 05:05
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,4K
Гаджеты

Представлен первый роутер Redmi с Wi-Fi 6. Он оказался очень доступным

Компания Redmi, как и обещала, представила свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6, который получил название Redmi AX5 Wi-Fi 6. Устройство станет доступным для предварительного заказа уже завтра, цена новинки составляет 32 доллара.
iXBT.com 02:15
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
2
Экономика

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке

"Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов.
Вести.Ru 02:56
4
Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
253
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Общество

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов

Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
1
Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
34
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня

С 9 июня власти Москвы сняли бóльшую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
1
Авто

Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании

В Британии обнаружена заброшенная стоянка с купе и родстерами Toyota MR2. Снимки сделаны местным жителем в одном из пригородов страны.
Российская газета 05:08
Игры

Sony назвала новую дату презентации игр для PlayStation 5

Вести.Ru 05:30
31
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
5K
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
273
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
29
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
233
Происшествия

Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Энергетика

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Вlоомвеrд со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.
Газета.Ru 07 июня в 12:28
14
Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
Двина Сегодня 03:45
3
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
14
Общество

В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
6
Футбол

Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби

В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
Спорт день за днем вчера в 05:48
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