Политика
Evo-rus.comСША хотят ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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В Германии раскритиковали новые санкции США против «Северного потока-2»
Российская газета06 июня в 02:51
Во что бы то ни стало. Эксперт оценил новые санкции США против «Северного потока 2»
Национальная служба новостей06 июня в 03:00
Германия отвергла американские санкции против «Северного потока – 2»
Страна Советов on-line07 июня в 04:57
Пасечник: Санкции США не отразятся на дате завершения постройки «Северного потока-2»
Украина.ру06 июня в 00:40
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Гаджеты
Представлен первый роутер Redmi с Wi-Fi 6. Он оказался очень доступным
Компания Redmi, как и обещала, представила свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6, который получил название Redmi AX5 Wi-Fi 6. Устройство станет доступным для предварительного заказа уже завтра, цена новинки составляет 32 доллара.
iXBT.com 02:15
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Экономика
Российские банки начали снижать ставки по ипотеке
"Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов.
Вести.Ru 02:56
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
С 9 июня власти Москвы сняли бóльшую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
Авто
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании
В Британии обнаружена заброшенная стоянка с купе и родстерами Toyota MR2. Снимки сделаны местным жителем в одном из пригородов страны.
Российская газета 05:08
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Происшествия
Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Энергетика
Saudi Aramco подняла цены на нефть
Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Вlоомвеrд со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.
Газета.Ru 07 июня в 12:28
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня
С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
Двина Сегодня 03:45
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Общество
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Футбол
Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби
В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
Спорт день за днем вчера в 05:48