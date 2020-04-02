Коронавирус
ИжевскИнфо.РУСША купили у России медицинское оборудование
США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс . В том числе были приобретены дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты.
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с чего всё началось
"В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке", — приводятся ее слова на сайте государственного департамента.РИА Новости05:55
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