с чего всё началось

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс . В том числе были приобретены дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Кержаков резко ответил подписчику на вопрос о бывшей жене Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в своём «инстаграме» жёстко ответил на вопрос подписчика о бывшей жене Милане Тюльпановой.

Происшествия Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.

Политика Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Экономика Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Общество В России рассматривают различные сценарии парада Победы Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.