Экономика

VSE42.RUVSE42.RUСША лишили Иран продовольствия и медикаментов

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Иран оказался в затруднительном положении из-за отсутствия доступа к продовольствию, медикаментам и деньгам из-за санкций США на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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США лишили Иран продовольствия и медикаментов

VSE42.RUвчера в 22:57

США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Lenta.ruвчера в 12:28
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Политика

Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
1K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,1K
Происшествия

Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Газета.Ru вчера в 21:12
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс вчера в 22:24
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 18:09
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Общество

Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом.
РБК вчера в 23:30
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Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 28 июля в 10:18
2
Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ вчера в 03:37
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Общество

Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС

В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Lenta.ru вчера в 23:15
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
7
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Футбол

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино

На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Финансы

Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 29 июля в 07:00
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Общество

В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов

Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 22:44
Общество

ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии

Женева, Швейцария, 30 июля 2020, 22:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM вчера в 15:24
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Кино

Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

ToDay News Ufa вчера в 16:20
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Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия вчера в 05:24
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
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Финансы

Китай начал борьбу с золотой лихорадкой

Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до конца января 2021 года

Сегодня Пресненский суд Москвы вынес решение о продлении домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».
Вести Подмосковья вчера в 09:49
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Армия и оружие

Первый военный спутник Южной Кореи окончательно закрепился на орбите

Сеул, 31 июля 2020, 06:46 — REGNUM Окончательное положение на геостационарной орбите занял первый военный спутник Южной Кореи Anasis-II, сообщает агентство оборонных закупок страны.
REGNUM вчера в 23:46
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета вчера в 03:04
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Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM вчера в 12:01
Происшествия

На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение

Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM вчера в 23:21
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