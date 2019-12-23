Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

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