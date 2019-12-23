Политика
Газета.RuСША лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Комсомольская правда02:52
Белый дом приостановил военную помощь Украине через 90 минут после звонка Трампа Зеленскому
Коммерсантъвчера в 21:02
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