Коронавирус
Online47.ruСША могут начать производство вакцины от COVID-19 до конца лета
Производители лекарств в США планируют приступить к выпуску вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 2020 года. Известия со ссылкой на телеканал CNBC пишут, что, возможно, уже к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз долгожданного препарата.
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Производство перспективной вакцины от коронавируса планируют начать в Соединенных Штатах уже до конца текущего лета, сообщил CNBC высокопоставленный представитель Белого дома.Газета.Ruвчера в 18:12
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В США определили сроки начала изготовления перспективной вакцины от коронавируса
Газета.Ruвчера в 18:12
В США анонсировали начало производства вакцины от COVID-19 до осени
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
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