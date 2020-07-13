с чего всё началось

Производители лекарств в США планируют приступить к выпуску вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 2020 года. Известия со ссылкой на телеканал CNBC пишут, что, возможно, уже к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз долгожданного препарата.

США могут начать производство вакцины от COVID-19 до конца лета

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