с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

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