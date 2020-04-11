Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать406
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ
, в соответствии с которым предусматривается введение визовых санкций для государств, которые "отказываются или необоснованно задерживают" вывоз своих граждан после соответствующего запроса Вашингтона.
Московский Комсомолец07:10

Подробнее о событии

Трамп вводит санкции для стран, не забирающих из США своих граждан

Московский Комсомолец07:10

США смогут вводить санкции в отношении стран, отказывающихся забирать своих граждан в условиях эпидемии

Эхо Москвы03:00

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

РИА Новостивчера в 20:31

США смогут вводить санкции против стран, которые не забирают своих граждан

Коммерсантъвчера в 21:37

США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам

РБКвчера в 21:35

Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

ТАССвчера в 21:04

США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

Интерфаксвчера в 22:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного

Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
403
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
182
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
202
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
976
Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
1
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
7
Футбол

В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

В английской премьер-лиге определили символическую сборную сезона на основе статистических показателей футболистов чемпионата.
Вести.Ru вчера в 04:30
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
55
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
136
Общество

Подмосковье вводит пропускной режим

С 13 апреля в Подмосковье вводится пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, написал на своем сайте губернатор Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 13:57
622
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
789
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
1
Шоу-бизнес

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета 09 апреля в 06:45
6
Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
105
Общество

Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Бригады скорой помощи работают на износ, постоянно выезжая на вызовы.
Москва. Северо-Запад вчера в 07:03
1,4K
Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
19
Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
14
Здоровье

Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса

Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
78
Общество

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
2
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
22
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
673
Энергетика

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
798
Футбол

«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов

Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
42
Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе

Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное