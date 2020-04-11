Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

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