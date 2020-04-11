Коронавирус
РИА НовостиСША могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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Общество
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ 23:02
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК 12:54
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 22:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Космос
Запуск китайской ракеты с индонезийским спутником потерпел неудачу
Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.
Telesputnik.ru 10:17
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Здоровье
Главврач показал, как перинатальный центр готовят к коронавирусу
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 08:13
Энергетика
Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва
Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
Стационар ГКБ № 1 Ижевска закрыт на карантин
Стационар Городской клинической больницы № 1 Ижевска закрыт на карантин.
ИА Удмуртия 05:59
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Музыка
Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» ушла с молотка за $910 тысяч
Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный рукой Пола МакКартни, был продан 10 апреля на американском аукционе Julien’s Auctions за $910 тысяч.
Gazeta.SPb 23:07
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей 10:52
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05