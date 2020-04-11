Коронавирус
РИА НовостиСША могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Космос
Метеор срикошетил от атмосферы Земли и ушел к Юпитеру
ИА Красная Весна 15:27
Культура
Театр «Байкал» приглашает зрителей на YouTube-концерт
В воскресенье, 12 апреля состоится YouTube-концерт театра «Байкал» «Unplugged» (6+).
Информ Полис online 07:12
Космос
Корабль SpaceX Dragon первого поколения завершил работу
Космический корабль Dragon вернулся на Землю примерно с двумя тоннами груза, завершив миссию SpaceX CRS-20; этот — двадцатый — полет Dragon первого поколения к МКС стал для данной версии космического грузового корабля последним: теперь SpaceX планирует начать использовать новую версию — Dragon 2 (его первый полет к МКС запланирован на октябрь 2020 года).
Популярная механика 08 апреля в 04:55
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 20:59
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 21:28
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
По данным инсайдеров, в ходе обновления Lada 4x4 Bronto заметно изменится салон авто, а произойдет это в середине текущего года.
Новые автомобили 05:43
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости 17:01
Политика
Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Московский Комсомолец 15:31
Кино
Умер актер из сериала «Лексс» Дитер Лазер
Умер актёр Дитер Лазер, известный поклонникам по сериалу «Лексс».
Дни24 06:34
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
НГС55 09:12
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Общество
Пик коронавируса спрогнозировали в России
Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Общество
Из-за комендантского часа отложен рейс по вывозу россиян из Антальи
Российское Генеральное консульство в турецкой Анталье проинформировало об отмене запланированного на субботу вывозного рейса в Москву в связи с введением в Турции 48-часового комендантского часа.
Московский Комсомолец 17:22
Происшествия
Сальвадорский боксер погиб в результате вооруженного нападения
Essentially Sports сообщает, что сальвадорский боксер Алексис Навидад погиб в результате вооруженного нападения в возрасте 22 лет.
Советский спорт 11:06
Армия и оружие
На авианосце «Теодор Рузвельт» число зараженных выросло до 230
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирусная инфекция выявлена у 230 членов экипажа авианосца. Такие данные приводятся на сайте ВМС США.
ToDay News Ufa 07 апреля в 23:32
Общество
Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии
Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.
РИА Новости 21:15
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь вчера в 10:44
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54