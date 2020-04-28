Экономика
REGNUMСША могут обойти Россию по экспорту пшеницы
Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС. Некоторые ключевые импортеры спешат поставлять пшеницу партнёрам, тогда как РФ сохранила экспорт только для стран ЕАЭС, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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