с чего всё началось

Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС. Некоторые ключевые импортеры спешат поставлять пшеницу партнёрам, тогда как РФ сохранила экспорт только для стран ЕАЭС, сообщает агентство Bloomberg.

США могут обойти Россию по экспорту пшеницы

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