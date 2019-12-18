В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.

с чего всё началось

В начале нового года американская валюта может рухнуть, поскольку Федеральная резервная система США намерена выбросить на рынок почти 0,5 трлн свежих денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку аналитиков.

США могут обрушить доллар на Рождество

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