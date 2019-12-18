Финансы

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтСША могут обрушить доллар на Рождество

В начале нового года американская валюта может рухнуть, поскольку Федеральная резервная система США намерена выбросить на рынок почти 0,5 трлн свежих денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку аналитиков.
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с чего всё началось

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

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Почему слухи о смерти доллара сильно преувеличены

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Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

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США могут обрушить доллар на Рождество

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Доллар перестает быть ценной бумагой: стоит ли паниковать?

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Эксперты спрогнозировали глобальное ослабление доллара США в январе

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Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

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Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу

Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
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В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
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Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
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Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
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Несколько десятков представителей двух оппозиционных сил устроили потасовку у места главы комитета, таким образом, вытеснив его.
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Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
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Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
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Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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