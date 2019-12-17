В начале нового года американская валюта может рухнуть, поскольку Федеральная резервная система США намерена выбросить на рынок почти 0,5 трлн свежих денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку аналитиков.

США могут обрушить доллар на Рождество

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