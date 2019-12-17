Финансы
Инвест-ФорсайтСША могут обрушить доллар на Рождество
В начале нового года американская валюта может рухнуть, поскольку Федеральная резервная система США намерена выбросить на рынок почти 0,5 трлн свежих денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку аналитиков.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты утверждают, что слухи о крахе рубля оказались сильно преувеличены
Millionaire.ru15 декабря в 12:43
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
Общество
Группа «Сафмар» опровергла новости об обысках у Гуцериева
В пресс-службе группы "Сафмар" опровергли информацию об обысках, якобы проводимых в компаниях и в доме у миллиардера Михаила Гуцериева.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Политика
Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".
Здоровье
Работники скорой помощи проведут массовый пикет в Новосибирске
Участие в воскресном пикете планирует принять не менее ста человек, среди которых действующие врачи скорой помощи, сочувствующие пациенты и неравнодушные жители Новосибирска.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Здоровье
В Калининграде назвали лучшего врача года
В этом году звание «Лучший врач года» и главный символ конкурса «Янтарная Панацея» получила представительница Зеленоградской центральной районной больницы - Евгения Жирова, также отмеченная в номинации «Лучший участковый терапевт».
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к его утилизации
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает сжигание мусора к переработке, если во время этого процесса вырабатывается тепло или электроэнергия, сообщает Би-би-си.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Общество
Диетолог рассказал, кому нельзя есть сливочное масло
В первую очередь особое внимание к своему рациону следует уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку сливочное масло повышает количество холестерин в крови, что может стать причиной инсульта и инфаркта.
Кино
Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь
После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
Единоборства
Кокляев пофилософствовал о жизни после нокаута от Емельяненко
Российский тяжеловес Михаил Кокляев рассказал, как поменялись его взгляды на жизнь после проигрыша в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Футбол
Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу
Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Армия и оружие
Трое сирийских солдат погибли при атаке террористов в Идлибе
Трое сирийских солдат погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести при отражении атаки террористов в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Финансы
Доллар и евро стремительно падают в цене
Доллар и евро стремительно падают в цене Курс валют на 18 декабря. Курс доллара и евро продолжает падать.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Политика
Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов
Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.