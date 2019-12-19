Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.РИА Новости17 декабря в 00:00
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