Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новости17 декабря в 00:00

Подробнее о событии

США могут обрушить доллар на Рождество

Инвест-Форсайтвчера в 13:00

Новогодние каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Planet Today06:17

Январские каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Экономика сегодня03:33

Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

RT на русском11:34

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ru17 декабря в 20:16

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистан17 декабря в 05:47

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости17 декабря в 00:00
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Российская газета 13:06
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Политика

Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:25
Гаджеты

Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
The GEEK 02:09
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 15:21
Армия и оружие

Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
RT на русском 22:18
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru 21:57
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Известия вчера в 23:37
Экономика

Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК 22:01
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 16:16
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Наука

Грета Тунберг попала в десятку ученых года. Она гениальный PR-проект

Журнал Nature выбрал 10 ученых года. Это люди, сделавшие важные открытия и внесшие вклад в науку.
Телеканал 360° 15:20
Хоккей

Форвард рижского «Динамо» Макмиллан перейдет в «Авангард»

ProstoProSport 08:17
Политика

Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
REGNUM 09:04
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

Владимир Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным.
Российская газета 06:40
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК 22:22
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости 20:24
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Общество

Путин рассказал о росте зарплат россиян

Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Деловое.ТВ 10:37
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 05:51
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Политика

Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, признав его виновным в превышении полномочий по одной из статей обвинения.
Экономика сегодня вчера в 20:44
Общество

Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью.
Lenta.ru 18:15
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде прошли испытания беспилотной машины

ГТРК Нижний Новгород 00:23
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