В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.

с чего всё началось

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Политика Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

Происшествия Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

Экономика Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Политика Евросоюз продлил секторальные санкции против России Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Здоровье Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1 «Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.

Политика Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, признав его виновным в превышении полномочий по одной из статей обвинения.